Piloto preso com meia tonelada de cocaína é genro de prefeito e recebeu moção de aplausos de deputado em Mato Grosso

Luis Carlos Gregol, conhecido como ‘Paquito’, foi identificado como o piloto preso na operação integrada, entre as forças de segurança de Mato Grosso, que resultou na apreensão de 514 quilos de cloridrato de cocaína, uma caminhonete (L200) e de uma aeronave. Ao todo, o prejuízo estimado dos criminosos com a ação das autoridades foi de mais de R$ 11 milhões. Ele é genro do prefeito de Santo Antônio do Leste, Miguel José Brunetta (PR) e já recebeu moção de aplausos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

O Olhar Direto confirmou com diversas fontes que ‘Paquito’ era quem pilotava a aeronave, modelo Baron, que foi apreendida com 514 quilos de cloridrato de cocaína. A droga foi encontrada escondida em uma plantação de eucalipto, sendo que a aeronave suspeita decolou antes da abordagem, seguindo para a cidade de Nova Mutum e realizando o pouso naquele município.

Na cidade, as forças de segurança identificaram que a aeronave seria do modelo Baron. O piloto foi encontrado em diligências pela cidade e recebeu voz de prisão. Ele foi realocado para a sede da Polícia Federal, em Cáceres. Não foi informado se ele foi liberado após o depoimento.

Ao todo, o prejuízo estimado ao crime é de R$ 11.112.000,00. A ação foi realizada pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Federal, Polícia Judiciária Civil, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Força Aérea Brasileira (FAB).

Apreensão

Uma operação integrada, entre as forças de segurança de Mato Grosso, resultou na apreensão de 514 quilos de cloridrato de cocaína, uma caminhonete (L200) e de uma aeronave. Ao todo, o prejuízo estimado dos criminosos com a ação das autoridades foi de mais de R$ 11 milhões. A ação ocorreu no fim da manhã do último domingo (1º), na área rural de Juscimeira (159 quilômetros de Cuiabá).

“Essas operações conjuntas tem sempre uma dinâmica muito interessante e sempre traz bons resultados para Mato Grosso”, explicou o coronel Juliano Chirolli, comandante do Ciopaer.

Pela proximidade com a Bolívia, país com qual o Estado faz fronteira, é comum que Mato Grosso esteja dentro da rota do tráfico. É rotineira a utilização de aeronaves pequenas para o transporte de entorpecentes, que entram por via aéreas no Brasil e, posteriormente, são redistribuídos para diversas regiões e outras unidades da federação.

Moção de aplausos

Paquito recebeu uma moção de aplausos proposta pelo deputado estadual, Valdir Barranco (PT), em 2017. Isso porque era ele quem pilotava uma aeronave que carregava o parlamentar e o deputado federal, Ságuas Moraes (PT), em setembro daquele ano, quando um dos motores apagou.

Sendo assim, o piloto precisou fazer um pouso forçado na fazenda Água Boa, em Juara. “A perícia e a calma do piloto fez com que todos chegassem ao solo, em segurança. Pelos relevantes trabalhos prestados ao estado de MT é que justifica-se a presente moção de aplausos”, diz trecho da proposição.

Luis Carlos Gregol, apelidado de Paquito, nasceu em 28 de dezembro de 1982, em campo Grande. Ele tem 15 anos de carreira como piloto, com mais de cinco mil horas de voo. Já trabalhou em diversas empresas de táxi aéreo e tentava entrar em uma das grandes empresas de transportes aéreos.

Paquito é genro do prefeito de Santo Antônio do Leste, Miguel José Brunetta, que não está ligado com ocorrência.

