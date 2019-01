Veículo roubado no estado da Bahia é recuperado pela Polícia Rodoviária Federal em Santarém, no PA

Condutor disse à PRF que comprou o veículo em Santarém pelo valor de R$ 20 mil — Foto: PRF/Divulgação

Condutor disse que comprou o carro de um morador do bairro Santarenzinho pelo valor de R$ 20 mil

Um veículo utilitário com placas do estado da Bahia, com com registro de roubo foi recuperado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, em Santarém, oeste do Pará, na madrugada desta terça-feira (29). O veículo foi abordado pela PRF, no km 976 da BR 163. O condutor foi detido pelo crime de receptação.

De acordo com informações da PRF, a equipe realizava um trabalho de fiscalização quando o veículo Fiat/Strada Working, cor branca, com placas da Bahia, foi abordado. Ao fazerem inspeção detalhada, os policiais descobriram que a placa não correspondia aos outros elementos de identificação do carro. E após consulta no banco de dados da PRF, os agentes constataram que o veículo estava registrado com outra placa, também da Bahia, a qual possuía registro de roubo/furto desde de 2015, conforme boletim de ocorrência.

À equipe da PRF, o condutor informou que comprou o veículo por R$ 20 mil, de uma pessoa que mora no bairro do Santarenzinho, em Santarém.

Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante pelo crime de receptação e encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos legais.

Por:G1 SAntarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...