Publicação:N° 376/2021 – L A MADEIRAS EIRELI – ME

L A MADEIRAS EIRELI – ME , pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 27.915.612/0001-60 e Inscrição Estadual n° 15.566.483-2, localizada na Rod. Br 163, Km 1.002, s/n°, Zona Rural, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA/NP, o pedido de renovação da (L.O ), n° 030/2020, para sua atividade de 1402 – DESDOBRO DE MADEIRA EM TORA PARA PRODUÇÃO DE MADEIRA SERRADA E SEU BENEFICIAMENTO , conforme protocolo nº 844/2021.

You May Also Like