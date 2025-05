VÍDEO: Médico suspeito de matar a namorada de 15 anos se entrega à polícia aos prantos; no MT

Foto: Reprodução | Bruno Felisberto se entregou no início da tarde desta segunda. Médico é apontado domo principal suspeito da morte da namorada.

O médico Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, de 29 anos, se entregou à Polícia Civil de Guarantã do Norte (708 Km de Cuiabá) na tarde desta segunda-feira (5), como o Única News havia adiantado. Ele é o principal suspeito de ter matado sua namorada, a adolescente Kethlyn Vitória dos Santos, de apenas 15 anos, na madrugada do último sábado (3).

Vídeo da jornalista Márcia Kappes, divulgado nas redes sociais, mostra a chegada do suspeito na Delegacia da cidade, situada no norte do estado. O homem chega em viatura da Polícia Civil, aos prantos. Ele agora vai prestar depoimento para esclarecer os fatos.

Além do médico, também foi apreendido o veículo dele, um Hyundai Creta branco, onde supostamente aconteceu o crime.

Conforme o Única News divulgou, Ketlhyn morreu após levar um tiro na cabeça na madrugada do último sábado (3). A jovem chegou a ser levada por Bruno ainda com vida até o Hospital, porém não resistiu à gravidade do ferimento.

Conforme anunciado à imprensa pelo delegado Waner dos Santos, após a repercussão do caso, a defesa de Bruno Felisberto procurou a delegacia para informar que ele se entregaria à Polícia Civil.

O CRIME

De acordo com o boletim de ocorrência, eram 2h da manhã quando a Polícia Militar foi acionada pela equipe médica do Hospital Nossa Senhora do Rosário, com a informação de que uma garota de 15 anos havia dado entrada após levar um tiro na cabeça, e que a jovem havia sido socorrida pelo namorado.

Segundo a equipe médica, Bruno teria chegado “visivelmente abalado”, pedindo para que “salvassem a menina dele”, dizendo ainda que “não saberia viver sem ela”.

A equipe médica tentou reanimar Kethlyn por cerca de 40 minutos, porém a garota não resistiu. Após a confirmação do óbito, segundo os profissionais de saúde, Bruno teria se alterado, chegando até mesmo a tentar quebrar uma janela e a porta do hospital.

Com a apresentação à autoridade policial, o médico será ouvido pelo delegado nas próximas horas.

Ainda não há informações se já houve a representação pela prisão do suspeito.

veja vídeo:

VÍDEO: Médico suspeito de matar a namorada de 15 anos se entrega à polícia aos prantos; no MT Leia mais https://t.co/1qSOoNSxb1 pic.twitter.com/0B3lg75ekR — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 5, 2025

