Veja como acessar a plataforma ‘Enem Pará 2.0’ e se preparar, gratuitamente, para o Exame Nacional do Ensino Médio 2024

Em 2023, o Enem Pará teve 30 mil inscritos e mais de 110 mil acessos dos 144 municípios paraenses, além de outros estados e 40 países (Foto: Bruno Cecim / Agência Pará)

O aplicativo está disponível para versões Android e IOS e conta com 1.235 videoaulas gravadas com professores renomados de Belém. Ao todo, são 15 disciplinas que o estudante terá acesso quando se cadastrar na plataforma digital. Além de poder assistir através do site/celular, as aulas também podem ser baixadas para assistir off-line. Veja como acessar.

O Governo do Pará disponibilizou a nova plataforma “Enem Pará 2.0”, um curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024) que pode ser feito, a distância, em todo o estado. O objetivo é garantir que todos os alunos consigam ter um reforço para estudar, com videoaulas e simulados. O acesso pode ser feito via celular (Android ou iOS) e por computador. Há conteúdos na Libras, usando Inteligência Artificial (IA) entre outras possibilidades.

ACESSE AQUI A PLATAFORMA ENEM PARÁ 2.0

O Enem Pará 2.0 surgiu em 2023, como uma alternativa para os alunos do ensino médio e técnico que pretendem realizar as provas do Enem neste ano. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A participação no exame é fundamental para garantir também acesso a bolsas de estudo e programas como o Sisu e o ProUni. Em 2023, o Enem Pará teve 30 mil inscritos e 110 mil acessos. Foram alunos dos 144 municípios, além de outros estados e de mais 40 países.

Além de poder assistir através do site/celular, as aulas também podem ser baixadas para assistir off-line. Basta acessar, criar um login e uma senha e começar a aproveitar os conteúdos.

