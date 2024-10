Mãe de gêmeas que morreram em intervalo de 8 dias é presa no RS

Foto: Reprodução | Segundo o delegado responsável pelo caso, a principal suspeita é que a mãe tenha assassinado as filhas de 6 anos.

A Polícia Civil de Porto Alegre prendeu, nesta quarta-feira (16/10), a mãe das gêmeas de 6 anos que morreram com um intervalo de oito dias, no município de Igrejinha, localizado no Vale do Paranhana, a 90 km de Porto Alegre (RS).

Segundo o delegado responsável pelo caso, Cleber Lima, a principal suspeita é que a mãe tenha assassinado as próprias filhas, Antônia e Manoela.

Antônia morreu nessa terça-feira (15/10) e Manoela, em 7 de outubro. A Polícia Civil informou que foram realizados todos os encaminhamentos periciais necessários e as investigações seguem em andamento para esclarecimento dos fatos.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, Graciano Ronnau, que atendeu ao caso mais recente, Antônia “estava em parada cardiorrespiratória e urinada, os mesmos sintomas da irmã gêmea”. Ambas foram socorridas em casa, no loteamento Jasmim, bairro Morada Verde.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comudica) de Igrejinha anunciou, em nota, que vai “averiguar se houve, por parte do conselho tutelar, a violação do dever legal de proteger as infantes”.

A entidade destacou ainda que não recebeu “denúncias ou relatos de maus-tratos envolvendo as gêmeas que faleceram, tampouco” obteve as informações “de falta de atuação do conselho tutelar ou da rede em acompanhamento deste caso em específico, que pudesse gerar a abertura de sindicância ou PAD por parte do Comudica”.

