Veja como melhorar seu currículo no período da quarentena

Neste período de isolamento social, em que o mercado de trabalho tem passado por grandes transformações ocasionadas pelo novo coronavírus, diversos profissionais perderam seus empregos. Em razão disso, buscar novas formas de enfrentar esse desafio é preciso. Inovar e aliar a tecnologia com esse momento delicado é uma das soluções. Por isso, separamos algumas dicas sobre como melhorar o currículo na quarentena. As dicas são válidas tanto para os profissionais que perderam seu emprego, quanto para aqueles profissionais que não sofreram um impacto tão grande com a Covid-19, mas buscam novas formas de investir em sua qualificação.

É sempre importante destacar o quanto os cursos gratuitos são importantes para os profissionais. Além de passarem conhecimentos importantes em diferentes áreas, é possível conquistar mais uma qualificação para acrescentar ao currículo.

Para especialistas, diante do atual cenário, a melhor tática é investir em especializações e utilizar a tecnologia como aliada como forma de superação dessa situação. Para um cenário pós-pandemia, acredita-se que os profissionais mais qualificados devem sair na frente e conquistar melhores oportunidades.



Especialização na quarentena

Outra forma do profissional investir em sua qualificação é através dos cursos de pós-graduação, que incluem as especializações e MBA’s. Essas formações são mais valorizadas no mercado, pois são de nível superior e oferecidas por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Apesar dos benefícios, um empecilho para os profissionais ingressarem nesses cursos são os custos com as mensalidades. A situação se torna mais complicada no atual cenário da pandemia. Por isso, a dica é aderir a uma bolsa de estudos, que proporciona descontos nas mensalidades. Dessa forma, é possível garantir a sua especialização por um preço que cabe no bolso.

Como melhorar o currículo na quarentena

Primeiramente, é importante realizar uma revisão do seu currículo. Se você já tem um documento pronto, esse é o momento de fazer uma análise minuciosa. Veja se as informações estão atualizadas e compatíveis com o seu momento atual na carreira. Isso porque nossos objetivos, habilidades e planos tendem a mudar com o passar do tempo. Caso você ainda não tenha um currículo pronto, comece a criá-lo agora mesmo para que seja possível avaliar os pontos a serem melhorados.

O segundo passo é fazer uma lista baseada em seu currículo dos pontos fortes e fracos apresentados. Coloque-se no lugar de um profissional de Recursos Humanos, responsável por uma seleção, e imagine o que essa pessoa destacaria. Posteriormente, veja o que você pode fazer para melhorar os pontos fracos e aperfeiçoar os pontos fortes.

Um exemplo bem simples é a falta de qualificação como aspecto que precisa de melhorias. Se o seu currículo deixa a entender que você é um profissional pouco qualificado, é necessário refletir, dentro da sua área, sobre o que pode ser feito, como um curso de especialização ou de idiomas, estar à frente de um projeto ou dominar determinada técnica, por exemplo.

Dicas para ter um currículo de destaque

Para ajudar os profissionais, separamos algumas dicas que possibilitam ter um currículo de destaque, capaz de chamar atenção dos recrutadores:

-Mantenha o seu currículo atualizado;

-Adeque o seu currículo à vaga a qual está concorrendo;

-Cuidado com os erros ortográficos;

-Não passe informações incorretas;

-Evite textos muito longos no currículo. Caso seja necessário detalhar o seu trabalho, tenha um portfólio atualizado.



