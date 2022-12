Veja quem é o ministro do governo Temer anunciado por Helder Barbalho como secretário de Educação do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A atual gestora da Secretaria de Educação (Seduc), Elieth de Fátima, vai assumir em 1º de janeiro a Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad); o atual secretário desta pasta, Ivaldo Ledo, será adjunto. (Com informações do g1 Pará).

Rossieli Soares deve assumir a pasta na segunda gestão do governador reeleito no Pará. Atual secretária da Seduc vai assumir Secretaria de Planejamento e Administração.

You May Also Like