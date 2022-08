Mulher é encontrada morta com cadeado trancado na boca em Anapu no Pará

(Foto: Reprodução/PCPA) – Monick Monteiro de Souza, de 32 anos, foi assassinada de forma violenta, e ainda teve um cadeado preso a boca.

A mulher encontrada nesta terça-feira (02) morta, em Anapu, sudoeste do Pará, foi flagrada furtando uma barbearia dias antes do crime. Monick Monteiro de Souza, de 32 anos, foi assassinada de forma violenta, e ainda teve um cadeado preso a boca.

O crime teve grande repercussão na região, e chamou atenção pela crueldade com que a vítima foi morta. Ela teria sido espancada, esfaqueada, e teve a boca perfurada para que o cadeado pudesse ser colocado.

A cena repercutiu nas redes sociais, deixando as pessoas assustadas. Muitos se questionaram se o uso do cadeado seria intencional, para demonstrar que a mulher teria falado algo que não devia. Após o crime, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a autoria do crime, e em poucas horas a identidade e as atividades ilegais praticadas por Monick se tornaram públicas.

Uma das ações foi um furto a um salão de beleza e barbearia, na última sexta-feira (29), em Anapu. Nos vídeos é possível ver toda a ação, Monick entra no prédio na companhia de um homem, os dois estão sem máscara, e não se dão conta que há câmeras no local. Com dificuldade de observar o interior da barbearia, eles ligam as luzes, e fazem a limpa.

O furto à barbearia ainda está sendo investigado pela polícia, que tenta identificar o homem que aparece nas imagens junto a Monick. Eles levaram do local vários objetos de valor, um prejuízo que o proprietário ainda está contabilizando, mas estima passar de 10 mil reais.

Com a morte de Monick, a polícia apura agora se os crimes têm relação. Ela é a segunda mulher a ser assassinada de forma violenta, em Anapu, nos últimos dias. No mesmo dia do furto a barbearia, uma jovem de apenas 18 anos foi morta a facadas. Débora Silva, foi amordaçada, e teve os punhos amarrados. A perícia mostrou que ela ainda foi espancada antes de ser morta.

O caso chegou a polícia após vizinhos ouvirem gritos no fundo do bar onde ela trabalhava, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado. Débora era irmã de Diego Nascimento Costa, de 22 anos, que foi morto em agosto de 2022 quando estava em um balneário, com a esposa e o filho pequeno. Qualquer informação que possa ajuda a polícia nas investigações, podem ser repassadas através do número 181, e não há a necessidade de se identificar.

