Das 48 pessoas que estavam no ônibus, 30 sobreviveram ao acidente e foram encaminhadas para o Hospital Regional da Mata, em União dos Palmares, entre eles crianças e adolescentes.

Veja quem são as vítimas do acidente com ônibus que deixou 18 mortos na Serra da Barriga, em Alagoas (AL)

Mortos em acidente com ônibus na Serra da Barriga, em União dos Palmares — Foto: Reprodução/TV Gazeta

Dezesseis corpos já foram liberados para sepultamento pelo IML; dois ainda faltam ser identificados. Ônibus com 48 pessoas caiu em ribanceira.

Josefa Marcelino

Josefa Marcelino tinha 43 anos e estava no ônibus com 2 filhos, um neto, uma irmã e o sobrinho de um ano. As crianças ficaram feridas e souberam da morte da mãe na porta do hospital, quando receberam alta.

O filho de Josefa, Breno, contou ao g1 que essa era segunda vez que sua mãe fazia o passeio. Josefa e a família são naturais de União dos Palmares. Breno disse que estava jogando bola em uma cidade vizinha quando soube do acidente.

“Eu pensei logo na minha mãe e minha família, sabia que todos tinham saído pra fazer esse passeio”.

Rosemeire Barros

Rosimeire tinha 54 anos e era professora. No Instagram, ex-alunos da educadora postaram condolências e lamentaram a morte dela.

Josy e Jobson

Maria Joselani da Silva Lima Santos, 32 anos, e Jobson Gabriel Lima dos Santos, 9 anos, eram mãe e filho. Os dois foram juntos na viagem a Serra da Barriga e morreram no acidente.

Andrielly Rafaella

Andrielly tinha 14 anos e era estudava na Escola Estadual Dr. Jorge de Lima, em União dos Palmares. No momento do acidente ela estava com os pais e os avós, que foram socorridos com vida para o hospital.

Tielly, Saulo, Linelenes e Pedro

Os quatro eram parentes e viajavam juntos para o evento de domingo na Serra da Barriga. Pedro tinha 14 anos e era sobrinho de Tielly (31), de Saulo (24), que era vendedor, e de Linelenes (38).

Thamires Caroline

Graduada em Letras pela Universidade Aberta do Brasil (UAB), Thamires Caroline tinha 35 anos. O Instituto Federal de Alagoas, onde ela estudou, postou nota de pesar.

Maitê Francine

Maitê, de apenas 5 anos, a mais jovem entre as vítimas, teve a morte confirmada nesta segunda-feira (25). Ela foi socorrida com vida para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, mas não resistiu.

O ônibus escolar foi cedido pela prefeitura para levar os passageiros para o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde acontece o projeto Pôr do Sol na Serra, com atrações artísticas e culturais, todos os domingos do mês de novembro.

O veículo apresentou uma falha mecânica e capotou em uma ribanceira. De acordo com o delegado Guilherme Lusten, o ônibus passou por uma vistoria em outubro e estava apto para circular.

“O que foi apurado até o momento é que o ônibus estava em condições de uso. Era um ônibus relativamente novo, foi feita uma inspeção veicular, que é obrigatória para ônibus escolares que ocorre de seis e seis meses, foi realizada no dia 13 de outubro. Os pneus estava em condições boas. Enfim, o ônibus estava em condições, realmente, de uso”, disse.

A Polícia Civil vai ouvir nas próximas semanas testemunhas, as vítimas sobreviventes e o proprietário do ônibus escolar.

O presidente Lula postou no Instagram uma nota lamentando as mortes e prestando apoio aos familiares das vítimas.

“Meus sentimentos a todos os familiares das vítimas envolvidas no acidente. O governo federal está acompanhando a situação e dará todo o apoio necessário Às autoridades estaduais no socorro, atendimento e amparo às vítimas”.

Mapa, acidente, Serra da Barriga, Alagoas — Foto: Reprodução

Ônibus capotou e desceu em uma área de serra na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas — Foto: Portal BR-104

Fonte: Por Vivi Leão, Yuri Melo*, g1 AL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/11/2024/14:54:45

