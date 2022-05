Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 65 milhões

As apostas no concurso 2.484 da Mega podem ser feitas até as 19 horas de hoje, no horário de Brasília. | (Foto: Reprodução)

As apostas podem ser feitas até as 19 horas desta quarta-feira (25), no horário de Brasília, em casas lotéricas e pela intenet.

Você já pensou em receber uma renda mensal vitalícia de R$ 409,9 mil? Esse é um objetivo bastante específico, mas conseguir a independência financeira é o sonho de muitas pessoas. Pois esse seria o valor recebido mensalmente caso um único apostador acerte as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira (25) e aplique toda a premiação na poupança. (Com informações Agência Brasil).

O sorteio do concurso 2.484 será realizado a partir das 20 horas (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. O sorteio terá transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa, no Facebook e YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país todo o país ou pela internet, no site oficial das Loterias Caixa.

É possível acessar o portal por meio de celular, teblet ou computador. No entanto, o apostador precisa ter mais de 18 anos para fazer o cadastro e preencher com o número de um cartão de crédito. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

No sorteio da Mega-Sena realizado no sábado passado (21), não houve ganhadores do prêmio principal. Mas uma aposta feita no Pará acertou a quina do concurso 2.483 e ganhou R$ 74 mil.

