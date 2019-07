Incêndio destrói residência de madeira em Itaituba

Na tarde deste domingo (14), por volta das 14h00, o corpo de bombeiros foi acionado, via 193, para uma ocorrência de incêndio à uma casa de madeira na primeira Travessa da invasão do Jardim Aeroporto, no Km 05, em Itaituba.(Foto:Reprodução)

Segundo informações de populares, o proprietário da residência está viajando. O corpo de bombeiros chegou ao local e realizou todos os procedimentos para conter as chamas e isolou a área para que outras residências não fossem afetadas.

As causas do incêndio são desconhecidas. Felizmente ninguém se feriu, porém, a casa foi completamente destruída. Uma perícia será realizada no local para detectar a real casa do incêndio.

