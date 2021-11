Assaltante escondido no forro de casa morre em troca tiros com a PM

(Foto:Reprodução) – Um homem identificado como Carlos Santos Farias, de 26 anos, decidiu tirar o feriado do Dia de Finados para praticar assaltos com um comparsa, utilizando motocicleta, pelas ruas de Castanhal, na Região do Guamá, nordeste paraense.

Só que ele foi localizado, trocou tiros com homens da Polícia Militar e acabou morto.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil do Centro de Castanhal por homens do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na tarde de ontem. Vítimas de roubos reconheceram o sujeito como um dos assaltantes e receberam seus pertences de volta.

Os militares narraram na ocorrência que foram avisados sobre os assaltos e encontraram o suspeito escondido em uma caixa d’água, no forro da casa dele, no Bairro Ianetama, depois que localizaram a moto e pediram permissão para entrar. Segundo os policiais, o homem reagiu e foi morto a tiros.

A mulher do assaltante, conforme a ocorrência, ainda tentou proteger o marido, dizendo que ele não estava em casa, mas um barulho no forro da residência denunciou o acusado. Quando os militares subiram para dar voz de prisão ao suspeito, segundo a versão policial, foram recebidos a tiros e mandaram bala de volta.

Carlos Santos ainda foi levado pelos PMs à Unidade de Pronto Atendimento de Castanhal (UPA), onde a equipe médica constatou a morte. As vítimas do roubo compareceram à Delegacia de Polícia Civil e reconheceram o suspeito morto como sendo um dos autores do crime. Um revólver calibre 38, munições e quatro aparelhos celulares foram apresentados à autoridade policial.

Por:Paulo Jordão por Paulo Jordão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...