MPPA instaura correição ordinária nas unidades do Ministério Público em Óbidos, Monte Alegre, Prainha, Juruti, Terra Santa, Faro, Alenquer e Santarém

(Foto:Reprodução) – A Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Pará fará correição ordinária de controle disciplinar no período de 26 de setembro a 08 de outubro, nos cargos das promotorias de Justiça dos municípios de Óbidos, Monte Alegre, Prainha, Juruti, Terra Santa, Faro, Alenquer e Santarém, no oeste do Pará. Ao todo, serão 24 cargos corregionados, além da realização de escuta social no município de Santarém.

De acordo com portaria publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), assinada pelo Corregedor-Geral do MPPA, o procurador de Justiça, Manoel Santino Nascimento Júnior, a medida ocorre em cumprimento ao calendário de correições e inspeções previstas para este ano, além seguir o calendário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNP), por meio da Portaria nº 82, de 20 de agosto de 2021, que trata da instauração de correição em todas as unidades do Ministério Público.

O objetivo do ato é garanti a efetividade do Ministério Público como instituição constitucional fundamental de acesso à justiça, além de detectar eventuais inadequações de ordens disciplinares ou administrativas, para que sejam tomadas as providências necessárias para o equacionamento das distorções constatadas. A Corregedoria do MP tem como objetivo orientar e buscar o aprimoramento das atividades do Ministério Público, sendo imprescindível a verificação in loco do funcionamento dos serviços prestados.

O Subcorregedor-geral do MP, Geraldo de Mendonça Rocha, foi designado para atuar nas atividades correcionais e demais atos dos trabalhos que ocorrerão no período de 29 de setembro a 02 de outubro nas cidades do oeste paraense.

Os promotoras de Justiça, Leane Barros Fiuza de Melo, Luziana Barata Dantas, Viviane Lobato Sobra, José Haroldo Carneiro Matos, Acibethania Silva de Arruda, Fabrício Jorge Rosa de Vasconcelos e Rose Mary Epifânio de Carvalho, além dos servidores da Corregedoria-Geral, Waldomiro Oliveira Monteiro, Mário Luciano de Barros Fima e Alexandre Lima da Graça, fazer a assessoria e demais atos necessários, além de auxiliarem nos trabalhos durante o cumprimento das atividades correcionais que serão desenvolvidos nos municípios.

Para fazer a segurança dos servidores do MP, foram designados os policiais Cleidisson, Ismayle, Cardoso, D’Angeles.

