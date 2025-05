Vendaval destelha casas e deixa ruas sem energia elétrica no Pará

(Foto: Reprodução) – A Defesa Civil foi acionada e realizará o levantamento dos prejuízos para prestar assistência às famílias atingidas. Não há registro de feridos.

A chuva da tarde deste domingo causou estragos no bairro Maracajá, próximo do bairro da Vila, em Mosqueiro, distrito de Belém. Várias casas foram destelhadas durante o vendaval. A chuva também derrubou várias árvores. A energia elétrica da região foi interrompida.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, um vendaval provocou a situação. De acordo com os Bombeiros, até o momento, foram registradas 15 casas destelhadas e a queda de um poste em via pública. Equipes atuam na remoção de árvores caídas e presta apoio nas áreas afetadas.

A Defesa Civil foi acionada e realizará o levantamento dos prejuízos para prestar assistência às famílias atingidas. Não há registro de feridos.

Em nota, a Equatorial Pará informou que equipes trabalham para restabelecer o fornecimento de energia. Os técnicos da distribuidora concentram todos os esforços para a normalização do serviço no menor tempo possível.

Os moradores atingidos pela falta de energia devem registrar a ocorrência nos canais oficiais de atendimento que estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.

Fonte: Mateus Souza – g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2025/16:06:37

