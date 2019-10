Ventos fortes derrubam telhado de barracão no aeroporto de Sinop (MT)

Telhado de barracão ficou destruído após chuva forte em Sinop (MT) — Foto: Reprodução/TVCA

Local é usado para guardar caminhões e equipamentos de combate a incêndio.

Vento forte arranca telhado de barracão em aeroporto de MT

Ventos fortes ocasionados pela forte chuva que atingiu Sinop, a 503 km de Cuiabá, no sábado (19), derrubaram um barracão no aeroporto na cidade. O local era usado para guardar caminhões e equipamentos de combate a incêndios.

Um funcionário do aeroporto fez um vídeo com o celular. As imagens mostram o momento em que o vento arranca as telhas do local. Depois, as imagens mostram os pedaços de telha espalhados pelo pátio.

De acordo com o funcionário, em segundos o galpão foi totalmente destelhado. No local estavam dois caminhões do corpo de bombeiros, mas não foram danificados. O gerente do aeroporto, Frederico Bernardo Silva, informou que apesar dos estragos o aeroporto segue operando normalmente.

21/10/2019 16h55

