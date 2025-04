Vereador assume prefeitura de cidade paraense após cassação de prefeito e vice

Foto: Divulgação/Prefeitura de Cametá | Victor Cassiano, do MDB, e o vice Enio de Carvalho, do União Brasil, tiveram mandatos cassados por indícios de abuso de poder econômico. Ainda cabe recurso.

Com a cassação dos mandatos de Victor Cassiano (MDB) e Enio de Carvalho (União), o vereador Junior Mancha (MDB), presidente da Câmara Municipal, assumiu interinamente a Prefeitura de Cametá, no nordeste do Pará, nesta segunda-feira (14).

A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) foi motivada pela contratação de cerca de 3 mil servidores durante o período eleitoral de 2024, caracterizando abuso de poder político e econômico. Com isso, além da perda de mandato, o ex-prefeito Victor Cassiano foi declarado inelegível por oito anos. Ainda cabe recurso da decisão.

Junior Mancha tomou posse diante do parlamento municipal e, em discurso, afirmou que pretende manter os trabalhos da administração pública em parceria com os vereadores, secretários e com o apoio da população cametaense.

Enquanto isso, Victor Cassiano se pronunciou nas redes sociais, alegando surpresa com a sentença e afirmando estar sendo perseguido por adversários políticos. Ele disse confiar que a Justiça irá reconhecer sua inocência e reverter a decisão. A Justiça Eleitoral deve organizar novas eleições no município até o fim do ano.

