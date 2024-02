Jovem cumpre promessa e doa cabelos ao Hospital Regional do Baixo Amazonas

Marcos passou anos com os cabelos longos, para fazer a doação – (Foto:Arquivo pessoal)

Unidade é referência em oncologia no oeste do Estado. Cabelos serão encaminhados à Casa Rosa, para atender mulheres em tratamento

A manhã de quinta-feira (15) foi diferente para Marcos Vinícius Silva, 15 anos, e para a família dele. O jovem foi junto com os pais até o Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, oeste do Pará, para cumprir uma promessa antiga.

Quando tinha três anos de idade, Marcos combinou com a mãe que deixaria o cabelo crescer para doar quando completasse 15 anos. A idade chegou neste início de ano e ele cortou as madeixas para cumprir o prometido.

“Quando eu era pequeno, via na televisão anúncios sobre pessoas com câncer e que elas precisavam de cabelo. Então, eu falei com a mamãe sobre essa ideia de doar, para ajudar outras pessoas. Ela deixou e eu fiz essa promessa. Eu estranhei um pouco depois de cortar, mas vou me acostumar. Sei que quem receber, vai ficar muito feliz”, afirmou o estudante, que também é atleta de futsal.

A promessa foi apoiada pela família. Para a mãe, Milene Daiane Silva, 34 anos, o gesto do filho traz muita alegria. Ela ficou orgulhosa com a vontade dele de ajudar o próximo. “Eu senti muita sinceridade quando ele veio me pedir e a palavra de uma criança vale mais do que qualquer coisa. Eu já chorei muito. A gente se sente muito orgulhosa de uma atitude dessa de um filho nosso e me sinto privilegiada por poder fazer parte disso e ajudá-lo”, explicou a autônoma. “O Marcos assistiu muitas reportagens a respeito do trabalho do hospital. Ele escolheu fazer a doação para cá”, contou Milene.

Doação – A família de Marcos foi recebida pelo supervisor de humanização, Douglas Caldeira, e pela coordenadora do setor de oncologia da unidade, Janete Aguiar.

A doação que ele fez foi recebida e será encaminhada à Casa Rosa, projeto que acolhe mulheres de outros municípios da região que precisam fazer o tratamento oncológico em Santarém.

O HRBA mantém está parceria com a instituição voluntária e aceita doações para beneficiar as pacientes. “A Casa Rosa recebe os cabelos e produz perucas para as pacientes que têm o interesse de usar durante o tratamento. Quem quiser fazer a doação, o HRBA está de portas abertas, basta procurar o Setor de Oncologia, assim como a Casa Rosa. É muito bonito ver um rapaz com um coração tão bom. Ele passou esse tempo todo cuidando do cabelo e vemos que ainda existem muitas pessoas com a vontade de ajudar. Sabemos que os cabelos são muito importantes para as mulheres, temos um carinho e um zelo muito grande. É uma parte importante que ele doou e vai fazer alguém feliz”, destacou a enfermeira Janete Aguiar.

“Para nós, é muito gratificante participar deste momento e saber que fomos escolhidos por essa família. No HRBA, trabalhamos para reestabelecer a saúde dos nossos pacientes, mas também nos preocupamos muito com o bem-estar das pessoas que são atendidas aqui. Os cabelos são muito importantes para a autoestima das mulheres em tratamento oncológico e ficamos muito felizes de poder proporcionar a elas essa possibilidade, recebendo a doação do Marcos e também de outras pessoas “, comemorou o diretor-geral do HRBA, Gean Francisco Cercal.

Referência – O Hospital Regional de Santarém é referência em oncologia para 1,4 milhão de pessoas residentes em 29 municípios do oeste paraense e é habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), oferecendo assistência geral, especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico e tratamento.

O HRBA oferta tratamentos de quimioterapia e radioterapia, consultas, cirurgias e exames importantes para pacientes oncológicos, como mamografia, tomografia, ultrassonografia e ressonância magnética.

Serviço – O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade, pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Hospital fica na Avenida Sérgio Henn, nº 1.100, bairro Diamantino, em Santarém.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/02/2024/07:16:46

