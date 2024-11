Vereador denuncia obra parada e abandono do Hospital Infantil de Ananindeua | PA

Fotos feitas pela equipe do vereador Franklin Bolinha (MDB) | As obras do Hospital Municipal Infantil Dr. Celso Leão, em Ananindeua, iniciaram no ano de 2022 e estão abandonadas. Repasse de 30 milhões para as obras foi feito pelo Governo do Estado do Pará.

As obras do Hospital Municipal Infantil Dr. Celso Leão, localizado no Conjunto Cidade Nova 6, em Ananindeua, iniciaram no ano de 2022. Na época, o Governo do Estado do Pará celebrou o convênio firmado com a Prefeitura de Ananindeua para a construção do hospital, que seria o primeiro hospital para atender exclusivamente crianças e adolescentes até 14 anos. O governo estadual fez um repasse de R$ 30 milhões para a execução dos trabalhos.

Em 2024, o que deveria ser uma unidade hospitalar apta a salvar vidas, virou um cenário de completo abandono e descaso. Na última quarta-feira (06), o vereador Franklin Bolinha (MDB) esteve presente no local para apurar denúncias feitas por moradores do entorno das obras do hospital.

Segundo o vereador, a população o procurou para denunciar que criminosos estariam utilizando o espaço para fazer uso de entorpecentes e realizar delitos pela área. Ao chegar no local, ele e sua equipe constataram que as obras estão abandonadas e em uma situação de completo descaso.

Em suas redes sociais, o vereador Franklin denunciou a situação e afirmou que irá cobrar uma resposta do poder municipal, exigindo que as obras sejam retomadas dentro do prazo estabelecido, previsto para março de 2025.

“Hoje estive no local onde está sendo construído o Hospital Municipal Infantil de Ananindeua e constatei, lamentavelmente, que a obra encontra-se totalmente abandonada, o que indica que não será entregue no prazo previsto”, disse o vereador em sua publicação.

“O governo do estado fez um convênio para a ampliação e reforma deste hospital e já repassou 100% dos recursos. No entanto, a prefeitura não está cumprindo sua parte, e o que observamos é um total descaso com a saúde pública e com as necessidades da população. Essa situação é inaceitável e demanda uma urgente atenção das autoridades responsáveis”, finalizou.

Em entrevista ao DOL, o político lamentou a situação que encontrou ao chegar no Hospital Municipal Infantil Dr. Celso Leão

“É lamentável que a gente possa ter uma obra [parada] de um hospital que vai salvar vidas infantis, vida de crianças”, afirmou.

Veja a publicação do vereador Franklin Bolinha (MDB):

Outras denúncias

Em setembro deste ano, uma equipe do DIÁRIO esteve no local e já havia constatado a situação das obras e o cenário devastador de abandono. O hospital estava fechado com portões, grades e tapumes, mas foi observar através deles os canteiros de obras parados e equipamentos de construção se deteriorando a céu aberto, como carrinhos de mão e betoneiras.

As estruturas dos prédios inacabados mostravam uma paisagem de aspecto desprezado, inclusive com mato em diferentes partes nos espaços internos, ressaltando que a obra está abandonada há bastante tempo.

Ao todo, seriam disponibilizados 70 novos leitos, incluindo Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e atendimentos de média e alta complexidade. O novo hospital teria um perfil de retaguarda clínica e cirúrgica com atendimento ambulatorial, bloco cirúrgico, UTI Pediátrica, internação, laboratório, serviço de nutrição, enfermaria, farmácia, tomografia, raio-X, consultórios, brinquedoteca, entre outros serviços.

Imagens feitas em 06/11/2024 durante visita do vereador Franklin Bolinha nas obras do hospital:

Fonte: DOL Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2024/10:06:13

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

