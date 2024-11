Governo do Pará autoriza obras da Usina da Paz de Altamira | PA

Estado assina ordem de serviço para construção da Usina da Paz em Altamira, que vai oferecer mais de 70 serviços gratuitos à comunidade. |Foto: Divulgação/SEAC

Estado assina ordem de serviço para construção da Usina da Paz em Altamira, que vai oferecer mais de 70 serviços gratuitos à comunidade.

As Usinas da Paz são complexos multifuncionais que oferecem uma variedade de ações e serviços que abrangem áreas cruciais para a transformação social, como saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer. O projeto, elaborado pelo Governo do Pará, é coordenado pela Secretaria de Estado Articulação da Cidadania (Seac).

Nesta sexta-feira (08), a partir das 11h, o governador Helder Barbalho assina a Ordem de Serviço que autoriza a construção da Usina da Paz de Altamira, no sudoeste do Estado. O ato ocorre na semana em que o município comemora aniversário de 113 anos de fundação.

O projeto de construção da UsiPaz Altamira passou por atualizações, por meio de parceria entre o Governo do Pará e o Grupo Mônaco.

Estrutura

A nova Usina da Paz será construída em um terreno localizado na Rua Bacuri, bairro Mutirão. Com uma área construída de aproximadamente 10 mil metros quadrados, o novo complexo de cidadania do município de Altamira contará com uma estrutura moderna e funcional, que vai oferecer mais de 70 serviços gratuitos à comunidade, nas áreas da saúde, educação, qualificação profissional, esporte, cidadania, cultura e lazer.

O novo projeto contempla dois prédios principais (Usina e Assistência), além de espaços como teatro, oficina, piscina, complexo poliesportivo, academia ao ar livre, playground infantil, entre outros.

Usinas da Paz

Considerado o maior programa de cidadania do Brasil, as Usinas da Paz têm mudado a vida de milhões de paraenses. Atualmente, 9 Usinas já estão em funcionamento, sendo 7 na Região Metropolitana de Belém (Terra Firme, Jurunas/Condor, Cabanagem, Terra Firme, Guamá, Ananindeua e Marituba) e duas na região sudeste do Pará (Parauapebas e Canaã dos Carajás). Outros 28 complexos seguem em construção e a expectativa é de que, até 2026, sejam 40 novas usinas presentes em todas as regiões do Estado.

Fonte: DOL Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2024/12:49:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...