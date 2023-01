Empresário desaparecido pode ter sido alvo de quadrilha de roubo de carros;Trio é preso

Trio foi preso, entre eles um suspeito envolvido no desaparecimento foi preso pela polícia e foi flagrado com caminhonete usada pela vítima.

Desaparecido há 20 dias e suposta vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte), o empresário Valdir Lanza de Moura, de 55 anos, pode ter sido alvo de uma quadrilha envolvida com roubo de veículos.

A reportagem do MidiaJur apurou que um dos envolvidos no desaparecimento do empresário foi identificado como Humberto Eduardo Marques, mais conhecido como “Pezão”, que foi identificado dirigindo a caminhonete de Valdir Lanza. O suspeito teve o mandado de prisão preventiva cumprido, pela Polícia Civil de Alta Floresta, nesta quarta-feira (25).

Humberto foi flagrado dirigindo a caminhonete de Valdir por câmeras do pedágio entre Colíder, Alta Floresta e Novo Progresso.

Com base nas primeiras diligências coletadas desde a data do desaparecimento de Valdir Lanza, o delegado responsável pela investigação representou à Justiça pela prisão do investigado H.E.M. (Foto: Abaixo)

Os investigadores levantaram a informação de que Humberto atua na função de transportar veículos roubados de um Estado para outro.

Os investigadores descobriram que o suspeito estava morando em Sinop. Ao chegar na residência, uma quitinete, os policiais viram uma moto XRE vermelha e preta. O veículo era produto de roubo.

Os policiais entraram na quitinete e localizaram Humberto na companhia de duas mulheres e um homem. No momento da prisão, Humberto apresentou um RG com uma foto sua, mas em nome de Daniel Garcia da Silva. O documento era falso, segundo a polícia.

Na quitinete, foram encontradas um Peugeout preto com registro de roubo, três balanças de precisão, dois chips de celular na carteira de Humberto, quatro celulares, duas porções de droga, uma balaclava, uma pepita de mineral não informado, um caderno com várias anotações referente a possível tráfico de drogas e várias embalagens com zíper usadas para embalar entorpecentes.

Uma das suspeitas presas na ocorrência, identificada pelas iniciais A.L.A.T., conhecida como “Branca de Neve”, tem um relacionamento amoroso com Humberto e seria traficante. Seria dela os materiais relacionados ao tráfico de drogas. Ela também é integrante de uma facção criminosa.

A polícia suspeita que o outro casal detido na ocorrência se juntou para praticar o tráfico de drogas em Sinop e que todos os quatro fugiram de Alta Floresta depois da divulgação do suposto latrocínio contra Valdir Lanza.

Carro abandonado

No dia 19 de janeiro, a Polícia Civil de Mato Grosso recebeu a informação de que a caminhonete de Valdir Lanza foi localizada, abandonada, em uma estrada vicinal no município de Novo Progresso, no estado do Pará.

Conforme a família de Valdir, no dia 6 de janeiro, ele deveria buscar o filho com a ex-mulher para passar o fim de semana em Alta Floresta. Mas, ao tentar contato telefônico com o empresário, a ligação caía somente na caixa postal. Ele também não respondia mensagens do Whastapp e não deu notícias desde então.

Com base nas primeiras diligências coletadas desde a data do desaparecimento de Valdir Lanza, o delegado responsável pela investigação representou à Justiça pela prisão do investigado H.E.M.

De acordo com o delegado Thiago Berger, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de Valdir Lanza tenha sido vítima de roubo seguido de morte (latrocínio).

Entenda o caso

