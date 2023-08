Arquivos apreendidos com psicólogo em Fortaleza tinham 12 mil imagens de abuso infantil — Foto: JN

A Polícia Federal chegou até as mulheres depois de prender, no final de 2022, em Fortaleza, um psicólogo suspeito de compartilhar conteúdo de abuso sexual infantil na internet.

Clique no link e assista a reportagem do JN-PF prende mulheres suspeitas de terem abusado dos próprios filhos e sobrinhos

A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira (31), em Fortaleza, cinco mulheres suspeitas de abusos sexuais contra os próprios filhos e sobrinhos – todos com menos de 9 anos.

A operação aconteceu simultaneamente em três cidades do Ceará e em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal chegou até as mulheres depois de prender, no final de 2022, em Fortaleza, um psicólogo suspeito de compartilhar conteúdo de abuso sexual infantil na internet. Os arquivos apreendidos com ele tinham 12 mil imagens deste tipo de crime.

Segundo a investigação, o aliciador abordava as mulheres em sites de relacionamento. As mensagens, encontradas por peritos no computador dele, mostram que elas eram convencidas a abusar sexualmente de filhos e sobrinhos e registrar tudo para que ele tivesse acesso às imagens e vídeos.

“As interações começavam sempre com esse viés; o viés do relacionamento. E aí ele ia identificando se a mulher tinha filhos, quais eram os fetiches, quais eram as conversas. Ele ia introduzindo a conversa”, afirma a delegada Luciana Mota.

Além das cinco mulheres presas nesta segunda (31), uma sexta foi afastada do lar. Segundo a polícia, as vítimas – filhos e sobrinhos – tinham menos de nove anos de idade. A criança mais nova tinha apenas 1 ano.

As mulheres vão responder por estupro de vulnerável e prática sexual na presença de criança ou adolescente.

Fonte: Jornal Nacional/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2023/05:25:27

