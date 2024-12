Vereador flagra momento em que asfalto racha e ponte desaba entre o Tocantins e o Maranhão; VÍDEO

Asfalto da ponte entre o Tocantins e o Maranhão cedeu na hora do desabamento — Foto: Divulgação/Redes sociais

Ele tinha o intuito de mostrar a situação da estrutura. Pelo menos duas pessoas morreram e duas foram resgatadas com vida.

Pouco antes do desabamento da ponte que liga o Tocantins e o Maranhão, um vereador de Aguiarnópolis estava no local fazendo vídeos. Ele tinha o intuito de mostrar a situação da estrutura no momento que o asfalto cedeu e rachou.

A ponte leva o nome de Juscelino Kubitschek de Oliveira fica na BR-226 e caiu por volta das 14h50 deste domingo (22). Autoridades do Maranhão confirmaram que as vítimas que morreram até o momento são uma mulher de 25 anos, identificada como Alana, e um homem de 42 anos, identificado como Marçon Gley Ferreira. Já os desaparecidos são duas crianças, duas mulheres e quatro homens. Um homem de 36 anos foi resgatado e levado para um hospital da região.

O vídeo foi publicado nas redes sociais do vereador Elias Junior (Republicanos). Andando pelo acostamento da estrutura, ele mostra rachaduras no asfalto. Segundo o vereador, sem manutenção, a ponte estava se deteriorando com o grande fluxo de veículos de carga que trafegavam diariamente por ela.

De repente ele e outras pessoas que estavam no local escutaram barulhos e a ponte cedeu. Havia veículos atravessando o trecho entre os estados no momento da queda. É possível ver o momento que uma caminhonete passa por cima da rachadura e uma motocicleta consegue frear antes de entrar na ponte.

Por medo, todos que estavam na cabeceira da ponte saem correndo. O vereador dá uma volta e vai até a margem do rio Tocantins, onde é possível ver a cortina de fumaça provocada pela quebra na estrutura e impacto com a água.

Desabamento

Equipes dos bombeiros do Tocantins e Maranhão, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) já estão no local. Ainda não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que vão central da ponte que ligava as cidades e cedeu, tinha 533 metros de extensão. E que equipes vão avaliar a situação, apurar as possíveis causas e tomar as medidas necessárias.

Governador do Tocantins

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) divulgou um vídeo informando que está acompanhando a situação. Também comentou que há vítimas e que já determinou o envio de equipes para ajudar nas buscas.

“Acabei de conversar com o prefeito de Aguiarnópolis, nosso companheiro, e ele falou que perdeu uma pessoa da cidade. Caíram veículo, motocicletas lá. Estou falando também com o Corpo de Bombeiros, estão se deslocando de Araguaína para a região. Nós temos também quartel lá próximo e estão se deslocando. É uma profundidade de 50 metros, com grau de dificuldade grande. Mergulhadores de Palmas também vamos acionar para ir”, disse Wanderlei.

Além das equipes de forças de segurança regionais, o governador afirmou que conversou com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para saber quais providências serão tomadas com relação à estrutura da ponte. Mas destacou que a prioridade é cuidar das vítimas.

“Temos que cuidar agora das vítimas, das pessoas que caíram nesse terrível acidente da ponte do Estreito”, afirmou.

O Governo informou que uma equipe de salvamento dos Bombeiros da região já está no local e outra de Palmas saiu do aeroporto da capital, em uma aeronave do Estado, com destino à Aguiarnópolis para auxiliar as vítimas.

Desvio

Para informar a população, a PRF alertou que os motoristas podem fazer o seguinte desvio para seguir viagem ao Maranhão:

Acessar a TO que vai de Darcinópolis a Luzinópolis;

Chegar na BR-230 e seguir até km 101, na cidade de São Bento;

Em seguida pegar a direita, sentido Axixá e Imperatriz (MA).

Como segunda opção de rota, a PRF orienta que a partir de Araguaína, o motorista deve seguir sentido os municípios maranhenses de Carolina, Estreito e Imperatriz. O percurso deve ser feito por balsa, por isso se torna mais demorado.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2024/07:50:07

