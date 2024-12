Queda de ponte entre Maranhão e Tocantins deixa dois mortos e oito desaparecidos

Infográfico ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira — Foto: Arte/g1

Três carretas, três motos e um carro de passeio caíram no rio Tocantins. Buscas são realizadas apenas com botes porque um dos caminhões carregava ácido sulfúrico.

Uma ponte entre os estados de Maranhão e Tocantins desabou na tarde deste domingo (22). Duas pessoas morreram e oito estão desaparecidas, segundo a Defesa Civil da cidade de Estreito, no Maranhão. Imagens feitas por testemunhas mostram o momento do colapso (veja vídeo acima).

Os mortos são uma jovem de 25 anos, identificada como Alana, e um homem de 42 anos, identificado como Marçon Gley Ferreira. Ambos estavam em motos. Os desaparecidos são duas crianças, duas mulheres e quatro homens.

Segundo autoridades, três motos, três carretas e um carro estavam na parte da ponte que caiu.

Os motoristas dos três caminhões estão desaparecidos. No carro que caiu estavam um casal e uma criança. O homem foi socorrido e está internado em Estreito, fora de perigo. A mulher e a criança estão desaparecidas.

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira foi construída na década de 1960, tem 533 metros de extensão e liga as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, pela BR-226.

Ela integra o corredor rodoviário Belém-Brasília e passa sobre o rio Tocantins. As más condições da ponte vinham chamando a atenção de quem passava por lá. No sábado (21), um morador postou um vídeo na internet denunciando a situação (assista abaixo, na reportagem do Fantástico).

“Já pensou se essa ponte cai? Já pensou o estrago que faz?”, indaga o morador no vídeo. “Estamos aqui avisando, porque isso aqui está um perigo.”

As buscas por sobreviventes foram suspensas no começo da noite após a Defesa Civil informar que um dos caminhões que caíram transportava ácido sulfúrico, o que pode ser perigoso para as equipes. Os trabalhos foram retomados posteriormente, mas apenas com botes, sem mergulhadores na água.

Causa do desabamento

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), do governo federal, o desabamento ocorreu porque o vão central da ponte cedeu.

A causa do colapso ainda vai ser investigada, de acordo com o órgão.

A ponte foi completamente interditada, e os motoristas devem usar rotas alternativas.

“Os usuários devem acessar a estrada que vai de Darcinópolis/TO a Luzinópolis/TO, chegar na BR-230/TO e seguir até o km 101 (cidade de São Bento/TO). Em seguida pegar a direita, sentido Axixá/TO e Imperatriz/MA.Maranhão: Os usuários devem acessar a BR-226/MA em Estreito/MA até Porto Franco/MA. De Porto Franco/MA os usuários devem seguir pela BR-010/MA até Imperatriz/MA”, diz o DNIT, em nota.

Rachadura na ponte

Um vereador de Aguiarnópolis (TO) filmava rachaduras na ponte no momento em que a estrutura começou a ceder. Assista abaixo:

Vereador flagra momento em que asfalto racha e ponte desaba entre o Tocantins e o Maranhão; VÍDEO Leia mais https://t.co/2g2rEQ2vFd pic.twitter.com/JvMyN1n68R — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 23, 2024

Infográfico ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira — Foto: Arte/g1

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2024/06:28:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...