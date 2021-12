Vereador paraense some e familiares morrem em naufrágio

Maurisan Alves estava em canoa com mais oito pessoas. Dois corpos já foram resgatados

As águas agitadas do rio Araguaia foram cenário de uma tragédia, na tarde deste sábado (4), que vitimou a família de um político paraense.

De acordo com o portal do Zé Dudu, um filho do vereador Maurisan Alves (PDT), que era parlamentar na Câmara Municipal de Xinguara, sudeste paraense, e a esposa do político faleceram após a canoa em que eles estivam ter virado durante uma travessia no distrito São José, em Xinguara. O vereador segue desaparecido.

Segundo o site de notícias Jornal Manancial, havia nove pessoas na canoa. A pouco menos de 300 metros para o ponto de chegada da canoa, ventos fortes viraram a embarcação. Testemunhas afirmam que o vereador tentou salvar o filho mais novo, Maurílio de Limas Araújo, colocando a criança sobre o pescoço, mas os dois desapareceram.

corpo de Maurílio foi encontrado ainda na tarde de sábado. Neste domingo (5), foi achado o corpo da esposa de Maurisan, Simone Amparo Paes da Silva Ribeiro. O político segue desaparecido.

Ainda de acordo com o site Jornal Manacial, além de Maurisan, um amigo dele, conhecido apenas como Jorginho, também não foi encontrado. Todas as outras pessoas foram resgatadas.

NOTAS DE PESAR

A Câmara Municipal de Xinguara emitiu notas de pesar pelas mortes da esposa e do filho de Maurisan.

“É com profundo pesar que a Câmara Municipal de Xinguara, através do seu presidente, Adair Marinho da Silva, informa o falecimento do garoto Maurilio de Lima Araújo, filho do Vereador Maurisan Araújo”, comunicaram representantes da Câmara de Xinguara.

“É com profundo pesar que a Câmara Municipal de Xinguara, através do seu presidente, Adair Marinho da Silva, informa o falecimento da senhora , Simone Amparo Paes da Silva Ribeiro, esposa do Vereador Maurisan Araújo, mais uma vítima da tragédia ocorrida ontem no Rio Araguaia, na Vila São José”, expressaram também representantes da Câmara.

