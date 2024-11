VÍDEO: Homem é Alvejado a tiros no Bairro São Tomé em Itaituba, no Pará

Foto: Reprodução | Vítima foi socorrida após ser atingido por disparos de arma de fogo; polícia investiga o caso.

Um homem identificado como Bruno Felinto da Silva foi vítima de tentativa de homicídio na 20ª rua, nas proximidades da Escola São Tomé, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a esta ocorrência e, ao chegar ao local, constatou um homem ao solo, com quatro perfurações pelo corpo feitas por arma de fogo: duas nas costas, uma no ombro e uma na mão direita. No local, segundo a polícia, foram encontradas cinco cápsulas deflagradas de munição .40.

De acordo com informações de testemunhas, dois homens não identificados, usando touca ninja, chegaram pelo quintal da casa e efetuaram os disparos, fazendo com que Bruno caísse ao chão. Após o ato criminoso, eles fugiram rapidamente em uma moto Honda Bros, cor preta.

De imediato, foram acionados militares do Corpo de Bombeiros para o atendimento. Ao chegarem, realizaram todos os procedimentos pré-hospitalares e encaminharam a vítima consciente para o Hospital Regional do Tapajós para atendimento médico mais especializado.

A Polícia Militar, com base nas informações coletadas, iniciou algumas diligências pela localidade a fim de localizar os suspeitos, mas, infelizmente, sem êxito.

Homem é Alvejado a tiros no Bairro São Tomé em Itaituba, no Pará

Leia mais https://t.co/27JOH7WLCV pic.twitter.com/zUNP2uoub5 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 11, 2024

Fonte: Plantão 24 Horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/08:29:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...