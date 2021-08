Vereadora quer que prefeitura retire placas das vias publicas em Novo Progresso

Câmara aprova requerimento de autoria da vereadora Adriana Manfroi, pede ao prefeito que execute a lei que proíbe placas de empresas em vias públicas. (Foto:Reprodução)

A vereadora Adriana Manfroi (PATRIOTA), autora do requerimento Nº 134/2021, que requer a prefeitura de Novo Progresso faça cumprir o que determina a lei Nº 471/2016 e notifique os responsáveis e retire as placas comerciais e de publicidade as margens da rodovia BR -163, ruas,avenidas,canteiros e rotatórias no perímetro urbano de Novo Progresso.

Conforme a lei os infratores terão três dias após a notificação para retirar as placas ao contrario a prefeitura terá que fazê-lo. De posse da placa os proprietários terão que pagar para retira-las. Leia lei clique AQUI

O documento foi aprovado com apoio dos demais vereadores, na sessão ordinária da câmara municipal desta terça-feira 17 de agosto de 2021 e segue para as mãos do prefeito Gelson Dill (MDB), que já acenou favoravelmente a proposta.

