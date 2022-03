Vereadores do Pará e Maranhão são presos em operação da PF sobre Seguro Defeso

Vereadores, donos de lotéricas e hackers estão entre presos pela PF em operação contra fraude bilionária no Seguro Defeso (Foto:Reprodução)

Entre os presos estão dois vereadores do Pará, das cidades de Soure, no Marajó, e Abaetetuba, nordeste do Pará, e também um vereador do Maranhão, segundo a PF.

Houve prisão também de hackers, donos de casas lotéricas, dirigentes de colônia de pescadores e de pessoas que abriram empresa de faixada para movimentar os recursos desviados. Entre os materiais apreendidos está uma maleta cheia de documentos.

A PF cumpriu 180 mandados de busca e apreensão. Havia ainda 35 mandados de prisão preventiva, sendo que 26 deles foram cumpridos. Não foi detalhado, no entanto, os locais das prisões e identidades dos investigados.

As fraudes previdenciárias ocorriam principalmente no Pará e Maranhão, mas a operação também cumpriu mandados em São Paulo, Ceará, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins e Piauí.

Em Belém, a polícia cumpriu mandados na Sede da Secretaria de Aquicultura e Pesca, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nas casas de 36 servidores do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e agências da previdência social.

Servidores públicos também foram alvo da operação, sendo que seis deles foram afastados por decisão judicial. O Ministério da Agricultura e o INSS não se manifestaram sobre a operação.

Como funcionava a fraude

Segundo a PF, as investigações iniciaram em 2020, quando um grupo de trabalho foi montado para apurar suspeitas de fraudes cometidas na inserção dos dados no registro geral do pescador. Depois disso, era feito pedido de deferimento do benefício previdenciário.

“Minuto a minuto eram inseridos requerimentos de forma indevida. A parti do momento que a parcela era paga para o cpf específico, em seguida o valor era compartilhada entre os integrantes da rede criminosa”, detalha a delegada Milena Ramos.

Operação da PF cumpre mandados em 12 estados para investigar fraudes com Seguro Defeso. — Foto: Reprodução / PF-PA

Ao menos 102 certificados digitais de identificação fraudulentos foram expedidos em nome de servidores públicos, de acordo com as investigações. A PF disse que a organização criminosa agia da seguinte maneira:

*utilizava certificados falsos em nome de servidores;

*conseguiu gerar cerca de 436 mil pedidos de Seguro Defeso;

*envolvia cerca de 400 mil CPFs;

*e agia com ajuda de colônias, sindicatos e associações de pescadores.

Seguros duplicados

A PF informou ainda que detectou milhares de registros duplicados, com pescadores recebendo o seguro por mais d eum estado. Mais de 100 mil já foram cancelados. Foi aberto prazo para recurso e ninguém recorreu.

A PF informou que os crimes investigados estão estelionato, participação em organização criminosa , falsificação de documento público, uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção passiva e corrupção ativa.

O nome da operação se refere a equipamento utilizado para a pesca artesanal, em alusão ao tipo de benefício objeto da ação da organização criminosa.

