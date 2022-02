Viação Ouro e Prata inova com Ônibus “MARCOPOLO PARADISO” 1350 Geração 8

Empresa de transporte rodoviário é a primeira a receber o novo modelo no país (Fotos Divulgação Ascom)

A Viação Ouro e Prata renova sua frota de ônibus para iniciar 2022 com mais conforto e segurança aos seus motoristas e passageiros. A empresa adquiriu o primeiro ônibus rodoviário Marcopolo Paradiso 1350 da Geração 8 que será utilizado na linha que corta o Brasil, entre a capital gaúcha, Porto Alegre, e Santarém, no Pará.

A operação com o novo ônibus deve iniciar no mês de fevereiro no Rio Grande do Sul, na linha entre Porto Alegre e a fronteira do Estado e posteriormente operar na região noroeste. Já no mês de março, a nova frota fará parte de uma das linhas mais longas do Brasil que vai de norte a sul do país, passando por 6 estados (RS, SC, PR, MS, MT, PA) e rodando mais de 4 mil km de extensão.

O novo modelo apresenta poltronas ergonômicas e confortáveis com materiais customizados, design inédito e eficiência dos faróis trazendo mais segurança. A nova frota também possui renovação e higienização de ar, mantendo características de biossegurança devido à pandemia. Além disso, os ônibus passam a contar com nova estrutura de proteção da cabine, que amplia a segurança para o motorista.

A nova tecnologia traz também menor impacto ao meio ambiente, seguindo o valor de responsabilidade sócio ambiental da Ouro e Prata. Com uma melhoria de 11% no nível aerodinâmico do veículo, gera economia de combustível de até 3% e menor liberação de gases de efeito estufa. Facilidades de reparo no veículo geram menor quantidade de sucata e a utilização de gás com menor impacto ao operador e meio ambiente contribuem para a redução no consumo de energia.

Para este ano, a Ouro e Prata reforça que pretende investir em mais ônibus deste modelo e renovar até 15% da sua frota.

“O ano de 2022 começa com grandes avanços com a renovação da frota e traz maior conforto e segurança aos passageiros. Optamos por colocar o novo modelo em nossa maior operação para proporcionar ainda mais comodidade e bem-estar ao cliente. Com 82 anos de trajetória, a inovação e segurança se mantém como um dos pilares da Ouro e Prata. Melhorias tecnológicas, também fazem parte dessa história”, afirma Carlos Bernaud, Diretor de Operação da Ouro e Prata.

Os ônibus G8 são fabricados pela Marcopolo, de Caxias do Sul, parceira de negócios da empresa. “A parceria com a Ouro e Prata é muito forte e a escolha pelo Paradiso 1350 para a linha Porto Alegre-Santarém se deu pela versatilidade, eficiência e robustez do modelo, para enfrentar os rigores das estradas das regiões Nordeste e Norte e oferecer total conforto, segurança e comodidade aos clientes”, destaca Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais MI e Marketing da Marcopolo.

O modelo desenvolvido para a Ouro e Prata conta com equipamentos especiais e diferenciados, como os sistemas anti-incêndio FIRE PRO, de desinfecção no sanitário e no ar-condicionado por luz ultravioleta e dispenser de álcool gel na escada de acesso ao salão de passageiros. “A Ouro e Prata sempre teve foco nas inovações para oferecer diferenciais e segurança aos clientes”, enfatiza Portolan.

Com capacidade para 42 passageiros em poltronas semileito 1060 com tomadas USB, o Paradiso 1350 Geração 8 da Ouro e Prata possui ainda sistema de ar-condicionado Valeo CC356W, três monitores em alta definição no salão.

A Ouro e Prata conta com 250 ônibus em sua frota nacional, atuando em âmbito intermunicipal (no Rio Grande do Sul), interestadual (em 10 estados brasileiros: RS, SC, PR, SP, MS, MT, TO, GO, PA e MA) e internacional, com operação na Argentina e Uruguai. Com 82 anos de história, possui uma das maiores linhas rodoviárias do Brasil, que liga Porto Alegre (RS) a Santarém (PA) com 4.002 quilômetros. Saiba mais em https://www.ouroeprata.com

