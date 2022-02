Homem confundido com criminoso que furtou celulares em Novo Progresso tem foto postada em redes sociais e registra BO no Mato Grosso

Maciel Alexandre Queiroz (Foto: Reprodução Arquivo Pessoal)- O empresário de eventos Maciel Alexandre Queiroz de 33 ano, morador da cidade de Sinop (MT) , foi erroneamente apontado (redes sociais) como suspeito de assalto em loja de Celulares em Novo Progresso e Moraes Almeida.

Um áudio circulou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira,21 de fevereiro de 2022, relatando que Maciel Alexandre Queiroz de 33 ano, morador da cidade de Sinop (MT) (foto) teria cometido furto, estava sendo procurado e seguia sentido Cripurizão.

Leia mais:Ladrão arromba porta e furta R$ 50 mil em estoque de loja de celulares em Novo Progresso;Vídeo

*Homem flagrado furtando loja de celular em Novo Progresso, é flagrado em Moraes Almeida

Com o áudio uma foto comparativa mostrando que seria o Maciel o acusado de furto foi postada nas redes sociais.

Veja abaixo

Segundo Maciel que registrou o caso na delegacia de polícia Civil na cidade de Sino (MT), a foto foi tirado do perfil do WhatsApp dele sendo publicado maldosamente.

Vejam o Boletim de Ocorrência

Relatos da Vítima

Nunca fui par Novo Progresso e se tivesse não sou homem para isto sou empresário, trabalho com Show e preciso que retirem isto das redes sociais.

Estou procurando que fez isto, deve ser alguém conhecido para ter meu telefone e tirar minha foto do perfil, alguém fez isto, já registrei o caso na polícia e contratei advogado, disse Maciel.

– “LA NO VIDEO O CARA QUE APARECE TEM UMA TATUAGEM DO LADO ESQUERDO EU TENHO DO LADO DIREITO E JAMAIS FARIA NEGOCIO DESSE, NÃO É NEM DE ACREDITAR O QUE VI HOJE A MEU RESPEITO”, DESABAFOU O EMPRESÁRIO.



Logo que as imagens foram publicadas, houve compartilhamento e a vítima Maciel Alexandre Queiroz foi apontado como suspeito pela suposta semelhança com o criminoso que continua foragido.

Por favor, nos ajude a identificara as pessoas, quem está mulher que divulgou?

Vejam fotos da vítima que não tem semelhança com o Suspeito flagrado nas câmeras de segurança furtando.

Vejam fotos e tatuagem do suspeito procurado

Espalhar boatos ou notícias falsas nas redes é crime

Muitas vezes, você pode estar ajudando a difundir mentiras pelas redes sociais. Mesmo sem saber. É sempre bom ter isso em mente: a produção e o compartilhamento de notícias falsas e boatos é crime no Brasil e as penas para esses crimes podem chegar a quase 3 anos. São crimes previstos e tipificados pelo Código Penal e pelo Código Eleitoral. O Artigo 138 do Código Penal, por exemplo, define que: “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime” pode levar a uma pena de “detenção, de seis meses a dois anos”, além de multa. E que, na “mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga”.

O suspeito que continua foragido tem duas tatuagens. Veja abaixo

Por:Jorrnal Folha do Progresso em 21/02/2022/18:02:18

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...