Esquema criminoso bilionário de contrabando de ouro ilegal da Amazônia tem como alvo 44 pessoas e empresas

Polícia Federal faz operação de combate ao contrabando de ouro extraído de garimpo ilegal — Foto: Divulgação/Polícia Federal.

Polícia Federal realizou operação, nesta quarta-feira (15) para desmontar esquema criminoso que contrabandeou mais de 13 toneladas do metal preciso.

A justiça bloqueou do esquema criminoso R$ 2 bilhões de suspeitos de usarem notas fiscais eletrônicas para “esquentar” ouro extraído de garimpos ilegais na floresta.

A operação da Polícia Federal realizada nesta quarta-feira (15) envolvendo o contrabando de ouro ilegal da Amazônia teve como alvo 44 pessoas (entre jurídicas e físicas), segundo apuração do g1. O esquema, de nível internacional, ocorria no Pará em um garimpo ilegal localizado supostamente na cidade de Itaituba, na região sudoeste do estado.

O esquema criminoso bilionário funcionava com a atuação de duas principais empresas como responsáveis pela compra do ouro ilegal.

No período de 31 de janeiro de 2020 a 25 de março de 2021 uma dessas principais empresas exportou o total de 2.373 kg de ouro, em um total de mais de R$ 693 milhões.

Já a outra empresa lucrou mais de R$ 2 bilhões na exportação de 9.635 kg de ouro, no período de 4 de outubro de 2016 ao final de março de 2021.

Segundo informações obtidas pelo g1, as demais empresas menores eram responsáveis pela comercialização do ouro para as duas principais compradoras.

O esquema facilitaria o envio do ouro para quatro países: Itália, Suíça, China e Emirados Árabes. Segundo a investigação, entre 2020 e 2022, a fraude na emissão de notas fiscais para dar ar de legalidade chegou a R$ 4 bilhões, o equivalente a 13 toneladas de ouro.

O forte esquema do grupo embasou os pedidos de decretação de busca e apreensão e bloqueio de bens e valores. Ao todo, foram 27 mandados cumpridos no Distrito Federal e em sete estados: Pará, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas, São Paulo, Mato Grosso e Roraima.

A justiça também pediu a prisão temporária, pelo prazo de cinco dias, de três pessoas envolvidas no esquema criminoso.

O g1 apurou que essas três pessoas possuem alto poder aquisitivo e poder de articulação, sendo a prisão necessária para impedir que eles se articulem para destruir provas, como notas fiscais ilícitas.

O inquérito que deu origem à operação e ao bloqueio dos bens foi aberto em 2021. Na ocasião, informações apuradas pela Receita Federal indicavam que uma organização criminosa mantinha um esquema para esquentar ouro extraído em garimpos ilegais. O esquentamento é uma prática que visa dar aparência legal para o ouro obtido ilegalmente. (Com informações do Marcus Passos e Cesar Tralli, g1 Pará e TV Globo — Belém).

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/02/2023/09:57:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...