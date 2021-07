Viatura da PM colide contra caminhão-tanque em Itaituba

(Foto:Reprodução) -Um acidente entre uma viatura da PM e um caminhão-tanque foi registrado na manhã desta quarta-feira (28), em Itaituba (PA). A colisão foi na Estrada do 53º BIS, na entrada do posto de abastecimento de uma empresa de combustíveis, no bairro da Reicon, por volta das 09h20.

O caminhão tentava fazer a conversão para entrar no posto, quando houve a colisão com a viatura da PM, que atingiu a parte da lateral direita do veículo. Segundo o motorista do caminhão, ele não avistou a viatura policial quando fez a manobra.

Apesar da batida, ninguém ficou ferido. Contudo, um dos militares foi encaminhado a um hospital da cidade para realizar alguns exames.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Foto: Felipe Santos

Fonte: Portal Giro

