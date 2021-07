Foragido da Justiça de Belém, é preso após dois meses de saída temporária em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o próprio acusado, já cumpriu pena por assalto e estava em Santarém por problemas de saúde. ”Não voltei por causa dos maus tratos, tava doente do meu pulmão e não voltei. Eu estava no interior, não estava praticando nenhum crime”, disse Júlio.

Após averiguação do reservado de inteligência da Polícia Militar, constatou-se que Júlio César é foragido da Justiça condenado há 8 anos pelo crime de tráfico de drogas e roubo majorado, e que estava cumprindo a pena em Belém, mas na saída temporária do Dia das Mães não retornou ao sistema penitenciário.

