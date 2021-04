Vice-governador Lúcio Vale é aprovado por deputados para assumir cargo no TCM

Posse de Lúcio Vale ocorrerá em até 30 dias após nomeação (Foto:Baltazar Costa / Alepa)

Votação secreta na Alepa terminou com aprovação unânime do nome para assumir vaga no conselho do tribunal

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou, à unanimidade, a indicação do vice-governador Lúcio Vale ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM).

Dos 41 deputados, 31 registraram voto. Agora, com o Projeto de Decreto Legislativo da indicação aprovado, resta a sanção e publicação no Diário Oficial do Estado com a nomeação.

De acordo com ofício sobre a vacância no cargo de conselheiro, em razão da aposentadoria compulsória de Aloísio Chaves, que completou 75 anos, a presidente do TCM/PA, Mara Lúcia Barbalho da Cruz, informou que após as providências e procedimentos sob encargo do governo do Estado e da Alepa, a posse do novo conselheiro ocorrerá em sessão solene em até trinta dias a contar do ato de nomeação.

Com a saída de Lúcio Vale do Executivo, o cargo de vice-governador ficará vago até o fim da atual administração. Pelo artigo 130 da Constituição Estadual, em caso de impedimento do governador, quem passa a assumir temporariamente a chefia do Poder Executivo é o presidente da Assembleia Legislativa – atualmente, o deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB). Na linha de sucessão estão ainda, pela ordem, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; o 1°. Vice-Presidente da Alepa e o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

A reportagem procurou o governo do Estado e a assessoria do vice-governador pedindo informações sobre quando deve ocorrer a renúncia dele do cargo e aguarda um retorno. O TCM também já foi procurado para informar sobre a previsão da data da posse.

Por:Keila Ferreira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...