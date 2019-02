Pastor é preso suspeito de estuprar menina de 12 anos em Castanhal

Por G1 PA — Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O pastor de uma igreja evangélica foi preso na quarta-feira (20) suspeito de estuprar uma criança em Castanhal, nordeste do Pará. A Polícia Civil investiga se outras crianças também foram vítimas de abuso sexual por parte do homem.

