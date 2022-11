Vice-prefeito de Novo Progresso passa por cirurgia bariátrica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O vice-prefeito de Novo Progresso, Marconi, passa bem após passar por uma cirurgia bariátrica (redução do estômago) nesta segunda-feira,31 de outubro de 2022, no Hospital e maternidade jacarandás na cidade de Sinop (MT).

De acordo com boletim médico, quadro de saúde do vice-prefeito é estável.

