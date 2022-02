Vice-prefeito de Novo Progresso posta foto lavando rua e recebe critica em rede social

Prefeito em exercício Marconi da Unika foi criticado nas redes sociais. (Foto>WhatsApp|||)

Uma foto do vice-prefeito Marconi que assumiu a prefeitura interinamente, por licença medica do Prefeito Gelson Dill (MDB), rendeu ao político do município de Novo Progresso, uma lição de moral.

Leia Também:Empresário é flagrado tapando buraco de rua em Novo Progresso

O chefe do Executivo municipal – que ocupa o cargo pela primeira vez -, ao postar foto lavando rua com água de um caminhão pipa para (equipe) do DETRAN-PA , executasse as sinalizações de trânsito recebeu duras críticas dos cidadãos. *Só faz isto para aparecer na mídia, fazer o que precisa na cidade não faz. “Teatro”….. Será que vai pintar a rua também? Quer aparecer sem mostrar trabalho para o povo e vem com esta de bonzinho, vai trabalhar Marconi…. Manda ele lavar avenida Cristalina.kkkk … Vai tapar os buracos da avenida joão atillis,,, avenida Brasil não vai poder sinalizar esta destruída kkkk….. PEGOU A MANGUEIRA PARA POSE DE FOTO……



Na foto Marconi esta em cima da calçada e segura a mangueira que estava em mãos de um servidor!

Veja postagem

Rede Social

Na rede social, o cidadão “possui o direito de emitir opiniões acerca dos fatos chegados ao seu conhecimento, ainda que de forma distorcida/imperfeita, não se podendo dele exigir a responsabilidade pela prévia apuração da veracidade ou não da notícia sobre a qual pretende se manifestar de forma crítica, como se espera da empresa e da atividade jornalística de uma maneira geral”.

Jornal Folha do Progresso em 05/02/2022/22:58:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...