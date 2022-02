Morre menino que estava preso em poço no Marrocos

Autoridades marroquinas disseram que Rayan, de cinco anos, que estava preso num poço desde terça-feira (1º) está morto (Fotos Reprodução)

O menino Rayan Awram, de cinco anos, que estava preso em um poço por quase cinco dias, morreu, segundo informações do palácio real em comunicado divulgado pela mídia estatal do Marrocos neste sábado (5).

Leia mais:Resgate do menino em poço de 32 metros de profundidade no Marrocos está perto do fim, dizem autoridades

As equipes de resgate conseguiram recuperar o corpo, depois de remover grande parte da encosta adjacente e delicadamente cavar uma passagem horizontal no poço. (A informação da Reuters)

O menino caiu em um poço de mais de 30 metros de profundidade e 45 centímetros de largura na última terça-feira (1º) na região de Ighara, nas colinas perto de Chefchaouen.

O acidente mobilizou um enorme esforço de resgate que envolveu o todo país.

Equipes de resgate do Marrocos chegaram a enviar comida e água para o menino Rayan durante o tempo em que ele esteve preso.

O rei Mohammed enviou condolências a seus pais, informou um comunicado divulgado pela mídia estatal.

Jornal Folha do Progresso em 05/02/2022/23:51:57

