Mulher fica gravemente ferida em acidente na BR 163 entre três carretas na serra da Anita em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Jornal Folha do Progresso não conseguiu identificar os motoristas envolvidos no acidente, a informação que o SAMU socorreu uma mulher que conduzia a carreta em estado grave. Outros motoristas tiveram escoriações não precisaram de atendimento medico.

Neste trecho não tem posto da PRF, o trânsito ficou complicado com agressividade dos motoristas que trafegam pelo trecho e não respeitam a sinalização e continuaram trafegando pelas laterais devido à falta de fiscalização rodoviária no local.

You May Also Like