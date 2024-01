VÍDEO: ​Mulher é esfaqueada pela namorada do ex-marido e morre após cobrar pensão alimentícia

Patrícia Cristina do Nascimento, de 46 anos | Foto: Reprodução

De acordo com pessoas próximas, Patrícia não se dava bem com o casal há pelo mesmo um ano, após o ex-marido parar de pagar a pensão do filho. Segundo a família da vítima, o menino de 10 anos está traumatizado após presenciar a morte da mãe.

A equipe da RECORD teve acesso a um áudio que, segundo amigos próximos da vítima, teria sido enviado pela suspeita minutos antes do crime: “Se você quer guerra, ‘cola’ na frente da minha casa, minha filha. Eu criei meus dois filhos sozinha, não fiquei mendigando pensão, não fiquei enchendo saco de ex nenhum e nem da mulher do meu ex”.

Segundo testemunhas, os suspeitos tentaram se misturar com a população durante o atendimento da ocorrência. No entanto, foram identificados pelas pessoas que estavam no local. Na região, todos têm medo que a mulher volte para atacar os vizinhos e que era de conhecimento de todos as constantes ameaças que Patrícia recebia.

Uma testemunha, que não quis se identificar, disse que tudo aconteceu muito rápido. Após assistir ao suposto assassinato, o ex-marido apareceu saindo do local acompanhado apenas da enteada. De acordo com testemunhas, ele estava com a faca utilizada no crime. Ele retornou ao local cerca de 15 minutos depois, com roupas diferentes.

Patrícia foi surpreendida com a visita inesperada e atacada com uma faca. O golpe atingiu seu peito e ela morreu na hora. Segundo a polícia, a autora do golpe teria sido a companheira do ex.

Patrícia Cristina do Nascimento, de 46 anos, morta com uma facada na porta de sua casa e na frente do filho de 10 anos, após cobrar a pensão atrasada, em Curitiba, no Paraná.

