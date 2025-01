Placa chama atenção de quem anda pelas ruas de Goiânia (principalmente turistas)

Placa foi vista em carro de Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Texto colado em caminhonete fez referência aos principais ‘sucessos’ da cidade

Goiânia é conhecida por vários aspectos que tornam a cidade única, seja pela música sertaneja, culinária local ou pelas tradições festivas que movimentam a cultura do município.

No entanto, muito além disso, a capital goiana tem se tornado um grande polo de empresários, movimentando a economia e ganhando a fama de uma localidade cheia de pessoas ricas.

O mesmo vale para a população local, em especial as mulheres, que, por onde passam, chamam a atenção pela beleza típica.

Foi com esses fatores que um motorista da ‘Terra do Sertanejo’ decidiu brincar, ao mandar um recado para turistas desavisados que visitam a cidade sem entender mais a fundo o que se passa por ela.

“Venha conhecer Goiânia! Aqui você vai ver o quanto você é pobre e como sua mulher é feia!”, diz o recado, mandando um aviso para os forasteiros.

A mensagem, que estampa uma caminhonete de luxo, foi avistada por motoristas que passavam pela capital e acabaram dando de cara com o texto inusitado.

Fonte: Thiago Alonso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025

