VÍDEO: Aeronave que saiu de SP com destino ao Pará cai e explode matando 7 pessoas

Um avião executivo, com sete pessoas a bordo, caiu na manhã desta terça-feira (14), em Piracicaba, no interior de São Paulo. Um grupo de pessoas filmava a decolagem do avião.

