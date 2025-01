Concurso do MPU oferece vagas no Pará com salários de até R$ 13,9 mil

O Ministério Público da União (MPU) divulgou, nesta quarta-feira (08), o edital com as regras para o novo concurso público. Estão sendo ofertadas 152 vagas, com remuneração inicial de até R$ 13,9 mil .

Do total de vagas a serem preenchidas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos), 10% aos candidatos com deficiência, além de 10% para minorias étnico-raciais (população indígena, quilombolas, ciganos, povos/comunidades tradicionais).

Para o cargo de analista, as vagas são para áreas variadas, como: Direito, Atuarial, Biblioteconomia, Clínica Médica, Comunicação Social, Desenvolvimento de Sistemas, Enfermagem, Ginecologia, Odontologia, Oftalmologia, Antropologia, Arquitetura, Biologia, Contabilidade, Economia, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária, Geografia, Geologia, Medicina do Trabalho, Oceanografia, Tecnologia da Informação e Comunicação, Psicologia, Serviço Social, Suporte e Infraestrutura, Psiquiatria e Arquivologia.

O processo seletivo tem concorrência regional, isso significa que os candidatos precisarão informar o estado que estão concorrendo, conforme consta no ANEXO VII do edital . A distribuição ficou da seguinte forma:

As inscrições deverão ser feitas via internet, no período das 16h do dia 13 de janeiro até as 16h do dia 27 de fevereiro.

Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa. Conforme o edital, o processo seletivo terá as seguintes etapas :

As provas estão previstas para 4 de maio, em todas as capitais do país. Os participantes realizarão avaliações objetivas e discursivas, em turnos diferentes, de acordo com o cargo concorrido.

O prazo de validade do concurso é de dois anos , contados da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

O candidato que tiver dúvidas, poderá ter informações referentes ao concurso por meio do telefone 0800-283-4628 ou do e-mail concursompu2025@fgv.br.

O participante deverá manter atualizados o endereço, e-mail e os contatos telefônicos com a FGV, enquanto estiver participando do Concurso, até a data de divulgação do resultado final.

Inscrições: 13 de janeiro até 27 de fevereiro

13 de janeiro até 27 de fevereiro Solitação para isenção da taxa de inscrição: 13 de janeiro até 15 de janeiro

13 de janeiro até 15 de janeiro Data limite de pagamento das inscrições: 28 de fevereiro

28 de fevereiro Aplicação das provas: 04 de maio

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/14:44:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com