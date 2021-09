Segundo corpo é encontrado em praia de Itaituba em menos de 24 horas

Corpo achado na manhã de terça (Foto:Reprodução/Plantão 24 News)

Logo no começo da manhã desta terça-feira, 14, um cadáver foi achado boiando nas águas do Rio Tapajós, no limites de Itaituba, Sudoeste Paraense. Esse é o segundo corpo achado no local, chamado Praia do Sapo, em menos de 24 horas. Assim como o outro cadáver, localizado na tarde da última segunda-feira, o homem morto encontrado na terça ainda não foi identificado.

Até o momento, não foi possível determinar o que causou a morte dos homens, e é possível que ambos os casos tenham ligação, por conta da proximidade dos pontos onde foral localizados em um curto período de diferença. Como no outro caso, o 7º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) atuou na ocorrência na manhã desta terça e removeu o corpo da água, acionando então o Núcleo Avançado de Itaituba do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que já analisa ambos os cadáveres e realiza os exames que vão dizer o que houve com as vítimas, e se as mortes foram acidentais ou causadas por meio de crime.

O corpo de sexo masculino que foi achado no dia anterior já estava em decomposição quando foi localizado por banhistas que passavam pelo local. Segundo os bombeiros, provavelmente a vítima já estaria morta há mais de 24 horas, devido ao avançado estado de decomposição. O cadáver apresentava alguns ferimentos, mas ainda não se sabe se foram causados por objeto cortante ou por animais.

O delegado João Milhomem, diretor da 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Itaituba, se limitou a dizer que tem conhecimento dos casos e que acompanha de perto ambas as ocorrências, e aguarda o laudo da perícia para saber o que de fato aconteceu com os homens.

