Vídeo: Amigos se abraçam antes de serem arrastados por enchente; dois são encontrados mortos

Foto: Reprodução)- No desolador desfecho de um passeio que deveria ser de descontração e amizade, dois jovens foram encontrados sem vida após serem arrastados pela corrente do rio Natisone, perto da região italiana de Údine, na última sexta-feira (31). O terceiro membro do grupo ainda permanece desaparecido, enquanto as autoridades continuam com as operações de busca.

Os corpos de Patrizia Cormos, de 20 anos, e Bianca Doros, de 23 anos, foram localizados próximos à Ponte Romana de Premariacco, onde o trio foi visto pela última vez, segundo informações divulgadas pela agência Ansa.

Os serviços de emergência tentaram, sem sucesso, lançar cordas para resgatar os amigos na área em que foram vistos pela última vez. Uma das jovens foi encontrada a 700 metros do leito do rio, enquanto a outra estava a cerca de um quilômetro de distância. A identificação foi feita pelas equipes dos bombeiros e da proteção civil, que estavam em busca do terceiro integrante do grupo.

Cristian Casian Molnar, de 25 anos e natural da Romênia, mas residente na Áustria, ainda não foi localizado.

Bianca havia chegado recentemente da Romênia para visitar seus pais na Itália, conforme relatado pelo Corriere del Veneto.

No dia do incidente, os três amigos se reuniram para um passeio após o almoço. Mesmo tendo sido aconselhada por sua mãe a não ir devido ao cansaço dos estudos, Patrizia foi autorizada a relaxar depois de uma prova pela manhã.

O passeio incluía uma visita à praia do rio Natisone, sob a Ponte Romana de Premariacco, para passar um tempo com os amigos e tirar algumas fotografias. No entanto, devido às chuvas e à subida repentina do rio, os jovens se viram em perigo, com os gritos do trio alertando um pedestre, que acionou as autoridades e os serviços de socorro.

Enquanto os bombeiros tentavam lançar cordas para resgatá-los, os amigos se abraçavam, lutando contra a força da água. Apesar dos esforços, eles não conseguiram alcançar as cordas.

Momento emocionante em que três amigos se abraçam para enfrentar a correnteza antes de serem arrastados por enchente no norte da Itália. Foi dia 31 de maio, mas o vídeo foi publicado hoje. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, os bombeiros usaram drones, barcos e… pic.twitter.com/ZaSei8IREz — GugaNoblat (@GugaNoblat) June 3, 2024

Fonte: Serido360 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2024/15:03:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...