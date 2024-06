‘Falei que ia te pegar’: mulher descobre traição após um mês de casada; Veja vídeo

Um vídeo que viralizou nas redes sociais neste fim de semana, mostra um momento de traição e revolta em uma praia, onde uma mulher flagra seu marido sentado ao lado da suposta amante. A gravação rapidamente ganhou atenção e gerou muitos comentários.

Nas imagens, é possível ver a esposa, casada com o homem há cerca de um mês, abordando o marido de forma inesperada. Ela chega silenciosamente por trás e, em um gesto de fúria, acerta-o com uma cadeirada nas costas. O homem, visivelmente assustado, se vira e se depara com a esposa, que exclama: “Falei que ia te pegar”.

Após a cadeirada, a esposa continua a confrontar o marido. Ela dá tapinhas nas costas dele antes de pegar uma garrafa de vidro. O homem tenta evitar que ela use o objeto, mas não consegue. O vídeo não revela o desfecho da situação, mas a tensão e a raiva são palpáveis.

Segundo relatos posteriores, a mulher havia notado que o marido estava deixando faltar coisas em casa. Ao confrontá-lo sobre a situação, ele teria desafiado a esposa a provar suas suspeitas. Determinada a descobrir a verdade, ela decidiu seguir o marido e encontrou-o na praia com outra mulher, confirmando suas suspeitas de infidelidade.

A data exata do vídeo não foi revelada, mas o impacto nas redes sociais foi imediato, com muitos usuários expressando apoio à esposa traída e criticando a atitude do marido.

O vídeo gerou uma onda de reações nas redes sociais. Comentários de solidariedade à esposa e críticas ao marido foram abundantes. Alguns usuários destacaram a coragem da mulher em confrontar a situação diretamente, enquanto outros discutiram os limites da reação violenta.

Confusão: mulher descobre traição e pega marido no flagra com outra em praia: "Falei que ia te pegar" pic.twitter.com/epxYJLGNsW — Diario do Brasil Notícias (@diariobrasil_n) June 3, 2024

Fonte: Por Portal Tucumã e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2024/14:59:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...