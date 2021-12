VÍDEO: Avião agrícola cai após ter asas quebradas; piloto sobrevive

As imagens chocantes só foram compartilhadas neste sábado (11)

Um piloto conseguiu sobreviver a um grave acidente de avião ocorrido no último dia 05, em Lagoa da Confusão, no Tocantins. Imagens chocantes mostram o momento em que a aerovane levanta voo, mas, logo em seguida, suas asas se dobram e quebram. O avião cai na mesma hora. As informaçõs são do Terra Brasil. Assista:

Apesar do susto, o piloto conseguiu sobreviver. Segundo um áudio compartilhado pela vítima, ele ficou com ferimentos (duas fraturas, sendo uma na clavícula e outra em uma das pernas), mas está bem. A empresa dona da aeronave também confirmou o acidente e garantiu que o piloto, que é morador de Votuporanga, está em recuperação.

Ainda de acordo com a empresa, no momento do acidente, o tempo estava chuvoso.

Assista

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...