Marinha abre 31 vagas no Pará para todos os níveis

Inscrições podem ser feitas até o dia 4 de março de 2021 (Foto:J. Bosco/Redação Integrada)

Ingressantes serão praças da reserva de 2ª classe nas áreas de apoio, industrial e saúde, em diversas cidades do país

Nove processos seletivos estão sendo realizados pelo Comando Naval da Marinha do Brasil, com o objetivo de preencher 508 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior para a prestação do Serviço Militar Voluntário (SMV) de ambos os sexos. Os ingressantes serão Praças da Reserva de 2ª Classe da Marinha (RM2) nas áreas de apoio, industrial e saúde, em diversas cidades do país.

Para concorrer, os candidatos devem ser brasileiros natos ou naturalizados, ter mais de 18 anos e no máximo 40 anos de idade até o dia 31 de dezembro, possuir bons antecedentes de conduta, ter concluído ou estar em fase de conclusão do ensino fundamental, ensino médio ou nível superior na mesma área de formação da habilitação profissional para a qual se inscreveu, entre outros requisitos.As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de março de 2021, com taxa no valor de R$ 60. O candidato deve fazer a inscrição pelo site, clicando no Distrito Naval (DN) para o qual deseja concorrer (por Estado), para efetuar a inscrição.4º Distrito Naval

Há 31 vagas para o Comando do 4º Distrito Naval, que inclui as cidades de Belém (PA), Santarém (PA), São Luís (MA), Parnaíba (PI) e Santana (AP), nos cargos de técnico em edificações, em telecomunicações, em enfermagem, em radiologia médica, soldador, eletricista e motorista.Já no Comando do 1º Distrito Naval, há 166 vagas nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Angra dos Reis (RJ), Vila Velha (ES), Belo Horizonte (MG) e Arraial do Cabo (RJ), nas áreas de Enfermagem, Higiene Dental, Radiologia Médica, Nutrição e Dietética, Técnico em Farmácia, Desenho Mecânico, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Estruturas Navais, Mecânica, Metalurgia, Motores, Química, Telecomunicações, Marcenaria, Cozinheiro, Motorista, Administração e Processamento de Dados.O Comando do 2º Distrito Naval abre 59 vagas em Salvador (BA) e Aracaju (SE), para Desenho Mecânico, Técnico de Motores, Técnico em Refrigeração e Climatização, Administração Hospitalar, Patologia Clínica, Técnico em Administração, Técnico em Ciências Contábeis, Técnico em Processamento de Dados, Metalurgia, Motorista e Cozinheiro.

No Comando do 3º Distrito Naval, são 72 vagas nas cidades de Natal (RN), Fortaleza (CE), Maceió (AL), João Pessoa (PB) e Recife (PE), nas áreas de Edificações, Eletrônica, Marcenaria, Metalurgia, Motores, Administração Hospitalar, Prótese Dentária, Técnico em Farmácia, Motorista de Viaturas Administrativas, Barbeiro e Cozinheiro.

Por sua vez, o Comando do 5º Distrito Naval tem 62 vagas nas cidades de Florianópolis (SC), Rio Grande (RS), Tramandaí (RS), Laguna (SC), Itajaí (SC), São Francisco do Sul (SC), Uruguaiana (RS) e Porto Alegre (RS), nas especialidades de Desenho Mecânico, Motores, Química, Enfermagem, Higiene Dental, Patologia Clínica, Farmácia, Administração, Contabilidade, Processamento de Dados, Motorista de Viaturas Administrativas e Barbeiro.6º DistritoO Comando do 6º Distrito Naval abre 19 vagas em Ladário (MS), nas áreas de Eletrotécnica, Mecânica, Motores, Química, Higiene Dental, Patologia Clínica, Administração, Processamento de Dados e Motorista de Viaturas Administrativas. Já o 7º Distrito Naval conta com 20 vagas em Brasília (DF), para Eletrotécnica, Higiene Dental, Motorista, Administração, Ciências Contábeis e Processamento de Dados.8º DistritoNo 8º Distrito Naval, há 54 vagas em Paranaguá (PR), São Paulo (SP), Barra Bonita (SP), Iperó (SP), Presidente Epitácio (SP), Santos (SP), Foz Do Iguaçu (PR), São Sebastião (SP) e Guaíra (PR), para áreas de Edificações, Eletrônica, Mecânica, Metalurgia, Motores, Marcenaria, Eletrotécnica, Enfermagem, Higiene Dental, Administração, Processamento de Dados e Cozinheiro.

E por último, o Comando do 9º Distrito Naval conta com 25 vagas na cidade de Manaus (AM), em cargos de Eletrotécnica, Geodésia e Cartografia, Metalurgia, Motores, Marcenaria, Motorista de Viaturas Administrativas, Barbeiro, Administração, Ciências Contábeis e Processamento de Dados.Além da inscrição, haverá ainda prova objetiva, verificação de dados biográficos, verificação documental, inspeção de saúde, teste de aptidão física, prova de títulos, designação à incorporação e incorporação. As provas objetivas serão realizadas no dia 2 de maio, em hora e local a serem divulgados pela Marinha.

Já os gabaritos preliminares sairão no dia 4 de maio.Os voluntários aprovados em todas as etapas do processo seletivo e classificados dentro do número de vagas serão convocados para cumprir um período inicial no SMV, com duração total de doze meses, podendo ser prorrogado sucessivamente, até o limite máximo de 96 meses.ServiçoProcesso seletivo da MarinhaInscrições: até 04/03, pelo siteTaxa: R$ 60Vagas: 508

