Ex-morador de Novo Progresso morre em confronto com policiais da PM no Mato Grosso

Dois homens morreram na madrugada desta quinta-feira (11), após confronto com policiais da Força Tática de Sorriso (MT).

Entre os mortos está Ronijean Goulart Jardim, de 31, ex-morador da cidade de Novo Progresso-PA.

Eles foram identificados como Samuel de Lima Silva, de 37 anos, e Ronijean Goulart Jardim, de 31. Ambos possuíam diversas passagens criminais. Conforme o boletim de ocorrência, a dupla teria envolvimento no roubo e furto de caminhonetes durante a Exporriso. Além disso, eles forneciam armamentos pesados para comparsas, que levariam os veículos roubados para a Bolívia.



Ao chegar ao festival, um segurança afirmou à Polícia que, horas antes, os criminosos foram vistos tentando furtar uma caminhonete no estacionamento do evento, mas desistiram após perceberem a presença de testemunhas. Eles fugiram pela BR-163.

Durante diligências, os militares identificaram o veículo usado pelos ladrões e deram sinal para que eles parassem, mas sem sucesso.

Após alguns quilômetros de perseguição, os bandidos pararam o veículo e fugiram por uma plantação. Armados, eles apontaram os revólveres para os agentes, que revidaram e os atingiram.

Os policiais socorreram os criminosos até o Hospital Regional, contudo não resistiram aos ferimentos.

Com a dupla foram apreendidas uma pistola, uma arma de brinquedo, uma espingarda calibre 20. AInda 22 munições calibre .9mm, quatro munições para espingarda, um carregador de pistola, maleta de ferramentas, furadeira e um módulo de caminhonete e a Hillux.

Samuel e Ronijean , ex-morador de Novo Progreso-PA, possuíam diversas passagens criminais, entre elas por estelionato, receptação, uso ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

