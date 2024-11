Briga em jogo de dominó deixa um trabalhador morto em fazenda de Novo Progresso

(Fotos:Rede Social/Reprodução)- Uma briga entre dois funcionários de fazenda vizinhas localizada no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, terminou com um homem morto com golpes de facão. Segundo a informação, o caso aconteceu na vicinal Celeste, em uma propriedade rural distante 53 km de Novo Progresso.

O caso foi registrado no último sábado , 23 de novembro de 2024, conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso Jorge da Silva Soares, conhecido por João Tropeiro (natural de Sete Quedas -MS), estava na sede da fazenda jogando dominó com outros trabalhadores quando um outro trabalhador de fazenda vizinha conhecido por Naldo chegou e começou a participar do jogo de dominó. Os parceiros de Jorge se despediram e foram descansar, deixando Jorge e Naldo jogando dominó. Após algum tempo, uma discussão começou, evoluindo para uma briga com agressão, momento que NALDO, armado com um facão, atacou Jorge da Silva Soares na região da barriga e fugiu.

O SAMU foi chamado, quando chegou a vítima já estava sem vida.

O acusado identificado como Ronaldo Fanin, fugiu rumo ignorado, até o fechamento desta o acusado de homicídio, que ainda se encontra foragido.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2024/06:41:43

